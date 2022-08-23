В Британии могут удвоить выплаты семьям за размещение у себя украинцев 23 августа, 05:18 Украинские беженцы (Фото:www.radiosvoboda.org)

Министр по делам беженцев Британии Ричард Харрингтон призвал Минфин увеличить в два раза размер пособия семьям, которые разместили у себя украинцев. Также он попросил у финансового ведомства выделить дополнительные средства на уроки английского.

Об этом пишет The Daily Telegraph.



Согласно данным Национальной статистической службы, примерно каждый четвертый британец, предоставивший крышу украинским беженцам, планирует в течение полугода отказаться от участия в программе приема мигрантов по причине тяжелой экономической ситуации.

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«Я попросил Минфин для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с 400 долларов до 800 долларов. Люди находятся под давлением. Я не могу предоставить доказательств этого, но мое чутье говорит мне, что если они находятся в сложной финансовой ситуации, то удвоенные выплаты очень сильно помогут», — сказал Харрингтон.

Чиновник также сказал, что попросил у финансового ведомства выделить дополнительные средства на уроки английского для беженцев.

Представитель Минфина добавил, что решение этого вопроса будет за командой следующего премьер-министра, который должен приступить к исполнению своих обязанностей 6 сентября.

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