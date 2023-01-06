Украина может получить танки на «следующем этапе» поставок оружия — глава МИД Британии 6 января, 00:16 Джеймс Клеверли и Анналена Бербок в Лондоне 5 января 2023 года (Фото:Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Передача Украине западных танков может быть частью «следующей фазы» поставок оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в четверг, 5 января, после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает The Guardian.

Бербок сказала, что Германия готова поставить Украине тяжелое вооружение, которое необходимо ей для освобождения своей территории, и будет работать над этим вместе с партнерами по НАТО. Если российский диктатор Владимир Путин надеется, что у Украины скоро закончится оружие, он ошибается, добавила министр.



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Клеверли заявил, что танки вполне могут стать частью следующего этапа передачи оружия, а этот вопрос «под постоянным контролем».

После переговоров президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки.



Зеленский подчеркнул, что решение Франции выводит оборонную поддержку Украины Европой на новый уровень. Он также сказал, что сейчас нет ни одной рациональной причины, почему Украина до сих пор не получила танки западного образца.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Берлин также передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

В январе должно пройти очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.