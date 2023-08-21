В БРИКС могут пригласить сразу несколько стран — FT

21 августа, 03:37
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Штаб-квартира Нового банка развития (NDB) в Шанхае (Фото:REUTERS/Aly Song)

Штаб-квартира Нового банка развития (NDB) в Шанхае (Фото:REUTERS/Aly Song)

На саммите в ЮАР могут быть приглашены в БРИКС сразу несколько стран. Список государств-кандидатов пока держится в секрете.

Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Собеседник издания считает маловероятным, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны. Ожидается, что на саммите будут согласованы критерии приема новых членов.

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По данным СМИ, единая валюта не стоит на повестке дня, несмотря на растущее недовольство доминированием доллара среди стран БРИКС.

Сообщается, что на фоне дискуссии о расширении БРИКС произошел спор между Китаем, который хочет видеть в союзе не только экономическую, но и политическую силу, и Индией, которая выступает против этого.

Источник в Пекине отметил, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что неправильно рассматривать потенциальное расширение БРИКС, как антизападный шаг. Ранее стало известно, что на присоединение к БРИКС также претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Африка ЮАР БРИКС

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