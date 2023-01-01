В Бразилии вооруженный мужчина пытался попасть на инаугурацию президента 1 января, 22:03 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

В Бразилии вооруженный мужчина попытался проникнуть на инаугурацию нового президента Луиса Инасиу «Лулы» да Силвы.

Об этом сообщает Sky News.

Злоумышленника задержали, сообщила бразильская военная полиция. Правоохранители уточнили, что мужчина хотел попасть на инаугурацию с ножом и взрывчаткой. Детали инцидента в полиции не сообщили.

Видео дня

Инцидент произошел в столице Бразилии Бразилиа. Ожидается, что на инаугурацию 77-летнего да Силва соберется около 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что да Силва встретился в субботу, 31 декабря, с представителями Украины и России накануне своей инаугурации. Он призвал к прекращению войны.