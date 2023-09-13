В Бразилии допустили выход из Международного уголовного суда

13 сентября, 22:05
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Флаг Бразилии (Фото:Gleidiçon Rodrigues / Pixabay)

Флаг Бразилии (Фото:Gleidiçon Rodrigues / Pixabay)

Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда. Ранее страна выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино, сообщает Correio Braziliense.

По его словам, «важные» страны не присоединились к организации.

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«Президент Лула де Сильва правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором некоторые страны соблюдают юрисдикцию Международного уголовного суда, а другие нет, например, США, Китай и другие важные страны», — сказал министр.

Он уточнил, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку такого равенства между народами не было.

«Это было предупреждение президента. Конечно, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить», — добавил Дино.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Бразилия Международный трибунал Война России против Украины

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