В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

В воскресенье, 7 октября, в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы.
Об этом сообщает AP.
Избиратели голосуют за президиум, который в Боснии и Герцеговине представлен тремя лицами, президента Республики Сербской, членов двух палат парламента, а также местные органы власти.
На должность представителя в президиуме претендуют 15 кандидатов. Президент Республики Сербской, пророссийский националист Милорад Додик, который выступает за отделение сербской части от остальной Боснии, баллотируется от Союза независимых социал-демократов на пост члена президиума от сербов. Его конкурентом является действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии Союз за изменения Младен Иваныч, который характеризуется умеренными взглядами.
Хорватский кандидат Драган Чович выступает за Боснию как мультиэтнических союз, а также хочет создания отдельного хорватского правительства, что может привести к еще большей фрагментации страны.
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