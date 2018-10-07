07 октября 2018, воскресенье

В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

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Выбирают президиум, президента Республики Сербской, членов двух палат парламента, а также местные органы власти

Выбирают президиум, президента Республики Сербской, членов двух палат парламента, а также местные органы власти

В воскресенье, 7 октября, в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы.

Об этом сообщает AP.

Избиратели голосуют за президиум, который в Боснии и Герцеговине представлен ​​тремя лицами, президента Республики Сербской, членов двух палат парламента, а также местные органы власти.

На должность представителя в президиуме претендуют 15 кандидатов. Президент Республики Сербской, пророссийский националист Милорад Додик, который выступает за отделение сербской части от остальной Боснии, баллотируется от Союза независимых социал-демократов на пост члена президиума от сербов. Его конкурентом является действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии Союз за изменения Младен Иваныч, который характеризуется умеренными взглядами.

Хорватский кандидат Драган Чович выступает за Боснию как мультиэтнических союз, а также хочет создания отдельного хорватского правительства, что может привести к еще большей фрагментации страны.

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