09 ноября 2018, пятница

В Болгарии по запросу США арестовали хакера из России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленник несколько лет манипулировал онлайн-рекламой
Фото: pixabay.com

Злоумышленник несколько лет манипулировал онлайн-рекламой

Сотрудники полиции Болгарии на основании ордера, выданного США, арестовали в Варне гражданина РФ, обвиняемого в компьютерном мошенничестве.

Об этом пишет болгарская газета Труд.

По решению суда, 38-летний россиянин, имеющий гражданство РФ и Болгарии, был задержан в Варне по иску властей США. Мужчина будет находиться под арестом до рассмотрения дела об экстрадиции.

Суд признал, что находясь на свободе, у россиянина будет возможность уничтожить следы преступления. Его фамилию не сообщают, а вспоминают как Александра Ж. Он проживает в Болгарии восемь лет и уже имеет болгарское гражданство.

Смотрите также

Власти США утверждают, что задержанный на протяжении нескольких лет манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. По данным американской стороны, сумма ущерба составляет семь миллионов долларов.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове