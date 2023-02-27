В Болгарии боеприпасы для Украины будет производить еще один завод. Его запустили после 35-летней паузы — NYT 27 февраля, 14:20 Украинский военный возле Бахмута, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В болгарском городе Костенец после 35 лет простоя работу возобновил завод по производству боеприпасов. Снаряды калибра 122 мм будут производить для Вооруженных сил Украины, говорится в материале The New York Times.

Завод, входящий в государственный холдинг Терем, перестал их производить в 1988 году, когда завершалась холодная война. Однако в январе 2023-го он возобновил работу. Также гораздо интенсивнее после начала великой войны начал работать государственный снарядный завод ВМЗ, расположенный в болгарском городке Сопот. Финансирует ли запуск дополнительных мощностей правительство Болгарии, или помогают инвестиции Запада, не уточняют.

Видео дня

«Вторжение России в Украину превратило оружие и боеприпасы советских времен в критически важный материал, поскольку западные страны стремятся предоставить Украине необходимые для отражения атаки Москвы боеприпасы», — пишет издание.



Как сообщает NYT, в последние месяцы Украина тратит от 2000 до 4000 артиллерийских снарядов ежедневно, но для освобождения оккупированных Россией территорий нужно больше. Страны НАТО уже договорились увеличить производство боеприпасов, а ЕС призвал их поставить Украине «в срочном порядке».

Ссылаясь на документ и неназванных чиновников, журналисты сообщают, что Болгария не единственная страна, которая «делает тихий вклад» в военную помощь для Киева.

«Люксембург поставляет Украине оружие, которое производят в Чехии. Брокеры с наличными из США прочесывают заводы в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии в поисках снарядов. А Британия сформировала секретную оперативную группу, чтобы вооружить Украину», — пишет NYT.

Ранее Welt сообщала, что Болгария тайно поддерживала Киев в один из решающих периодов большой войны, развязанной Россией. По данным издания, в период с апреля по август 2022 София обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах, а также до 40% танков и авто, которые использовались для нужд украинской армии, дизтопливом.