В Украину прибудет делегация депутатов израильского Кнессета

17 февраля, 12:39
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Делегация из Израиля планирует обсудить с украинским руководством пути помощи Украине, сообщил Зеев Элькин (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Делегация из Израиля планирует обсудить с украинским руководством пути помощи Украине, сообщил Зеев Элькин (Фото:Kyiv Jewish Forum)

В ближайшие недели депутаты Кнессета Израиля посетят Украину с официальным визитом — первым после начала полномасштабного вторжения РФ. Делегация из Израиля планирует обсудить с украинским руководством пути помощи Украине, сообщил во время Kyiv Jewish Forum член Кнессета, глава фракции Партии национального единства Зеев Элькин.

«Я хочу заверить вас, что все, что от нас зависит в помощи Украине во время войны и послевоенного восстановления, мы сделаем», – заявил Элькин во время мероприятия.

Нынешний Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит в онлайн-формате, а главной площадкой мероприятия стал Вашингтон.

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Элькин в своем выступлении напомнил, что, несмотря на постоянный риск военной эскалации со стороны соседей, Израиль живет и развивает экономику и технологическую отрасль.

«Маленькое государство в окружении враждебных стран всегда отстаивало свою независимость, как это сегодня делает Украина», – отметил член Кнессета.

Он подчеркнул, что Израиль полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

«Весь опыт и возможности Израиля в послевоенном обновлении мы готовы предоставить. И я очень надеюсь, что наш опыт и технические возможности помогут людям в Украине пережить ужас, который принесла война, и восстановить свою страну», – резюмировал Элькин.

https://www.youtube.com/embed/VuW8YWU8af8

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве и собрал более 500 участников со всего мира. В 2020 году мероприятие состоялось в онлайн-формате, собрав аудиторию на 83 тысячи зрителей. В 2021 году онлайн-аудитория увеличилась почти до 1 млн человек. Участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Мероприятие организовано в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война в Украине Российско-украинская война Украина-Израиль Киевский Еврейский Форум (Kyiv Jewish Forum) Война России против Украины

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