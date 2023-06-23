В ближайшие дни страны Запада и Глобального Юга обсудят «формулу мира» Зеленского — СNN
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Официальные лица стран Запада и Глобального Юга обсудят мирный план президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Дании, сообщает СNN со ссылкой на источники.
Ожидается, что встреча в Копенгагене высокопоставленных западных и украинских чиновников состоится в ближайшие дни.
По словам источника, ожидается также участие представителей Глобального Юга.
Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года.
Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.