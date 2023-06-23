В ближайшие дни страны Запада и Глобального Юга обсудят «формулу мира» Зеленского — СNN

23 июня, 20:50
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Официальные лица стран Запада и Глобального Юга обсудят мирный план президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Дании, сообщает СNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что встреча в Копенгагене высокопоставленных западных и украинских чиновников состоится в ближайшие дни.

По словам источника, ожидается также участие представителей Глобального Юга.

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Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года.

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Формула победы Украины

Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Формула мира

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