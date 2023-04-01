В 2,5 раза. В Берлине за год зарегистрировали больше преступлений против украинцев, чем против других групп 1 апреля, 11:46 Вид на Берлин (Фото:A.Savin/Wikipedia)

В Берлине с начала полномасштабного вторжения России в Украину по март 2023 года было зарегистрировано 3250 преступлений против украинцев. По статистическим данным, нападений с телесными повреждениями в 2,5 раза больше, чем против других групп.

Об этом сообщил Альянс украинских организаций в Facebook.

Отмечается, что запрос о нападениях на украинцев подала депутат берлинского парламента от партии Зеленых Катрин Вален по просьбе альянса.

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Согласно полученным данным, нападения с телесными повреждениями против выходцев из Украины происходят в 2,5 раза чаще, чем против других групп населения столицы Германии.

Больше всего таких инцидентов зарегистрировано в районах Митте (640) и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (484), сообщает Tagespiegel.

При этом в альянсе отметили, что правоохранители не предоставили данные, были ли такие нападения политически мотивированы, хотя у полиции должна быть эта информация.

«Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Альянс украинских организаций будет и дальше оказывать давление на политические учреждения в Берлине и Германии для обеспечения большей безопасности людей из Украины, расследования этих случаев и их предупреждения в будущем», — отметили в организации.

Полиция установила личности подозреваемых примерно в 1200 из 3250 зарегистрированных случаев. В большей степени это были телесные повреждения (575), угрозы (187) и оскорбления (86). 23 расследования привели к судебному делу.