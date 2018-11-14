В Берлине прокомментировали появление Шредера в базе Миротворца и призвали закрыть сайт

Министерство иностранных дел ФРГ осудило появление экс-канцлера Герхарда Шредера на сайте Миротворец.

Об этом пишет DW.

"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД в Берлине.

В ведомстве добавили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

На Миротворце Шредеру забрасывают "попытку легализации захвата русскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". Экс-канцлер попал в список после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten заявил, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

Супруга Шредера заявила, что обеспокоена сообщениями о внесении ее мужа в перечень Миротворца и в Южной Корее, откуда она родом, не понимают "подобных нападений на демократического политика, особенно на бывшего федерального канцлера".