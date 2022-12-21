«Поможет в борьбе за Украину». Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США — Белый дом 21 декабря, 10:20 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

«В конечном итоге это было его (Зеленского — ред) решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности были — вы знаете, соответствовали тому, что ему было нужно. Мы согласились с этим, и поэтому мы исполняем соответственно», — сказано в заявлении.

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В Белом доме подчеркнули, что Россия будет продолжать делать то, что делает Россия, и США будут продолжать делать то, что делают.

«В том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны», — сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что ранее Зеленский ездил в Бахмут и в другие районы прямо на передовой.

«Он сделал тот же расчет, когда дело доходит до приезда в Соединенные Штаты. Он считает, что это поможет в борьбе за Украину», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи.

Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.