Кирби о готовности Путина к переговорам: Россия полна решимости продолжать убивать украинцев 2 декабря, 23:02 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин не проявил никаких признаков готовности к переговорам с Украиной. Действия России свидетельствуют о решимости россиян продолжат убивать украинцев.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает USA Today.

«Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов сесть за стол переговоров и закончить эту войну», — сказал Кирби.

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Он также призвал с осторожностью относился ко всему, что исходит из Кремля, когда речь идет о переговорах с Украиной. Кирби подчеркнул, что Путин мог бы показать готовность к диалогу, приказав российским войскам отступить из Украины и прекратит обстрелы украинской инфраструктуры.

«Действия говорят громче, чем слова. А их действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать украинцев», — сказал Кирби.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».