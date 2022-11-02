«В обозримом будущем». Дополнительные силы США останутся в Польше — Белый дом 2 ноября, 10:17 Дополнительные силы США, развернутые в Польше, останутся на восточном фланге НАТО (Фото:www.facebook.com/DeptofDefense)

Дополнительные силы США, развернутые Польше в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, останутся на восточном фланге НАТО, в частности, в Польше.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает Польское радио.

По его словам, США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.

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«Именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военных в Европу, и теперь мы ввели процедуру, по которой они могут оставаться там на ротационной основе по крайней мере в обозримом будущем», — сказал он.

Кирби подчеркнул, что это был ответ на изменения ландшафта безопасности в Европе.

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«Независимо от того, идет ли речь о гиперзвуковых ракетах или другом оружии, мы очень серьезно относимся к обязательствам по статье 5», — сказал он.

По его словам, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые со времен холодной войны заранее разместит силы и средства для защиты конкретных стран на восточном фланге.