В Белом доме заявили, что Байден оставляет за собой право ударов по террористам

3 августа, 04:47
Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может повторить операцию в Афганистане и вновь уничтожить лидеров террористов.

«Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова», — заявил Кирби.

Видео дня

Он отметил, что в Афганистане и соседних странах остается ядро Аль-Каиды и других террористических группировок.

https://www.youtube.com/embed/pOdJSCCZk-Y
Читайте также:

В санкционный список вошли шесть человек (Фото:REUTERS / Yves Herman) До ноября 2022 года. Совет ЕС продлил санкции против ИГИЛ и Аль-Каиды

2 августа стало известно, что Соединенные Штаты убили лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири в результате удара с беспилотника.

Официальные лица сказали, что Завахири был на балконе дома, когда дрон выпустил по нему две ракеты.

Остальные члены семьи присутствовали, но они не пострадали, и только Завахири был убит, добавили они.

25 сентября 2001 года Интерпол выдал ордер на арест аз-Завахири. СМИ его называли «вторым человеком в Аль-Каиде» после Усамы бен Ладена (ещё до терактов 9/11 в СМИ указывали, что он являлся заместителем и предполагаемым преемником бен Ладена, также являясь его личным врачом)

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Терроризм Джо Байден Аль-Каида Джон Кирби

Эксклюзивы НВ

Корпус лагеря в Оленовке после убийства пленных украинцев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Найти каждого причастного» /
Экс-командир полка Азов о поиске виновников в массовом убийстве в Оленовке — интервью
2 августа, 22:15
События
Татьяна Шерман: «Если вы позволяете себе испытывать только эмоции со знаком „плюс“, это самообман» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Насилие над собой. Почему не стоит всегда думать о хорошем
Татьяна Шерман
Супермодель Эльза Хоск сочетала нарядный топ с рюшами с длинной джинсовой юбкой (Фото:instagram.com/hoskelsa)
Тренд из 90-х и нулевых /
Базовый предмет гардероба, без которого модницы не обходятся этим летом
2 августа, 18:51
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X