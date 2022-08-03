В Белом доме заявили, что Байден оставляет за собой право ударов по террористам 3 августа, 04:47 Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может повторить операцию в Афганистане и вновь уничтожить лидеров террористов.

«Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, сколь серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова», — заявил Кирби.

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Он отметил, что в Афганистане и соседних странах остается ядро Аль-Каиды и других террористических группировок.

2 августа стало известно, что Соединенные Штаты убили лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири в результате удара с беспилотника.

Официальные лица сказали, что Завахири был на балконе дома, когда дрон выпустил по нему две ракеты.

Остальные члены семьи присутствовали, но они не пострадали, и только Завахири был убит, добавили они.

25 сентября 2001 года Интерпол выдал ордер на арест аз-Завахири. СМИ его называли «вторым человеком в Аль-Каиде» после Усамы бен Ладена (ещё до терактов 9/11 в СМИ указывали, что он являлся заместителем и предполагаемым преемником бен Ладена, также являясь его личным врачом)



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