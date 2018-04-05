В Белом доме заявили о скором завершении войны против ИГИЛ в Сирии

Администрация президент проведет консультации с партнерами о мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы у ИГИЛ не было будущего

Администрация президента США опубликовала заявление, в котором говорится, что операция по борьбе с Исламским государством близится к своему завершению.

Американские военные продолжат борьбу с небольшими силами ИГИЛ в Сирии до полной победы.

"Военная миссия по ликвидации ИГИЛ в Сирии близится к скорому завершению, а представители Исламского государства практически полностью уничтожены. США и их партнеры продолжат работу в Сирии до победного конца. Мы также продолжаем консультации с нашим союзниками и друзьями о нашем будущем. Ожидаем, что мировое сообщество и ООН проведут работу для того, чтобы ИГИЛ никогда не смог больше высоко поднять головы", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился оставить американских военных в Сирии, чтобы одержать окончательную победу над террористами Исламского государства.

В то же время, 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в ближайшее время после согласований с международным сообществом.