В Белом доме заявили, что санкции не повлияют на встречу Трампа и Путина

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Новые санкции против российских олигархов, их компаний и чиновников не скажутся на подготовке  встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявили в Белом доме.

"Как сказал президент, он хочет хороших отношений с Россией, но это зависит от действий россиян", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, американская сторона продолжит работу над встречей Трампа с Путиным.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

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