В Белом доме заявили, что санкции не повлияют на встречу Трампа и Путина

Новые санкции против российских олигархов, их компаний и чиновников не скажутся на подготовке встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявили в Белом доме.

"Как сказал президент, он хочет хороших отношений с Россией, но это зависит от действий россиян", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, американская сторона продолжит работу над встречей Трампа с Путиным.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.