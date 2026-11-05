Дмитриев в Белом доме подарил Мелании Трамп картину 11-летней девочки, которую вывезли из Олешек в российский Туапсе

Во время публичного приема в Белом доме, организованного первой леди США Меланией Трамп для украинской и российской делегаций, представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев подарил ей картину, нарисованную 11-летней девочкой, которую вывезли из Олешек в Туапсе.

Об этом стало известно во время трансляции встречи в Белом доме.

На рисунке было написано: «Я люблю Меланию».

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Первая леди США сначала предоставила слово Дмитриеву и пожала ему руку. Он поблагодарил Меланию Трамп за ее гуманитарную роль в организации операции в Олешках, а также упомянул российского солдата, который, по его словам, «героически погиб», разминируя дорогу в оккупированном армией РФ городе.

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«Мы чтим память тех, кто принес высшую жертву. Вспоминаем российского сапера Андрея Вередникова, погибшего в ходе этой операции. Наши мысли — с его женой, двумя детьми и семьями», — сказал он.

Помощник Путина заявил, что диктатор «лично дал все необходимые указания для обеспечения успешного соблюдения перемирия в Олешках».

На фото с мероприятия также видно, что главу парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамию посадили рядом с Кириллом Дмитриевым, а уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца — рядом с уполномоченной по правам человека России Яной Лантратовой.

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лантратова, прибывшая в Белый дом на встречу с Меланией Трамп, ранее неоднократно выступала с публичными антиамериканскими заявлениями. В частности, она поддерживала закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, а также обвиняла администрацию бывшего президента Джо Байдена в организации теракта в концертном зале Крокус Сити Холл.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц писало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября Мелания Трамп написала в соцсети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно. «В регион была доставлена жизненно важная помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.