«Продолжаем следить». В Белом доме рассказали, есть ли у них новые подробности о местонахождении Пригожина 7 июля, 10:37 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

США продолжают следить за ЧВК Вагнера, но у них нет «новых подробностей» о местонахождении главаря боевиков Евгения Пригожина.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс, передает пресс-служба Белого дома.

«Мы продолжаем следить за группой Вагнера, как мы уже сообщали всем вам. Мы применили к ним жесткие санкции. Они совершают широкий спектр преступлений в странах, в которых они действуют», — сказал он.

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По словам Бейтса, у него нет новых подробностей о местонахождении или о чем-либо еще, касающемся Пригожина или группы Вагнера.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они в основном продолжат операции в Африке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.