Визит в Европу: Байден планирует посетить только Польшу — Белый дом 16 февраля, 17:45 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В ходе своего визита в Европу, который запланирован на 20−22 февраля, президент США Джо Байден посетит только Польшу, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент не планирует других остановок за пределами Польши в рамках своей следующей поездки», — сказал Кирби в ходе брифинга, таким образом исключив возможность визита Байдена в Киев.

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Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля.

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявлял, что пока определены три пункта визита Байдена в Польшу: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.