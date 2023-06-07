У США остается достаточно денег для поддержки Украины на поле боя — Белый дом

7 июня, 17:53
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США имеют достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года», — сказал он.

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Кирби добавил, что если администрации понадобится дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится в Конгресс.

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Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина имеет поддержку обеих партий. Кирби надеется, что это будет продолжаться.

31 мая представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

9 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1,2 млрд, который включает системы ПВО, артиллерийские снаряды, услуги коммерческих спутников и так далее.

3 мая Минобороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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