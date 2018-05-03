В Белом доме прокомментировали возможность встречи Трампа и Путина

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос относительно встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина остается открытым.

Об этом она заявила на брифинге 3 мая, передает CNN.

На вопрос о том, собирается ли Трамп встретиться с Путиным в двустороннем формате, Сандерс ответила: "На этом фронте ничего не решено".

По ее словам, на данный момент Белый дом поглощен подготовкой к саммиту США - КНДР с участием лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

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После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

И Москва, и Вашингтон заявляют, что открыты к встречи, но решение зависит от противоположной стороны.

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