В Белом доме прокомментировали возможность встречи Трампа и Путина

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос относительно встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина остается открытым.
Об этом она заявила на брифинге 3 мая, передает CNN.
На вопрос о том, собирается ли Трамп встретиться с Путиным в двустороннем формате, Сандерс ответила: "На этом фронте ничего не решено".
По ее словам, на данный момент Белый дом поглощен подготовкой к саммиту США - КНДР с участием лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.
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После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.
И Москва, и Вашингтон заявляют, что открыты к встречи, но решение зависит от противоположной стороны.
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