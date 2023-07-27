«Это не тупик». Контрнаступление ВСУ не стоит на месте, они двигаются вперед — Белый дом 27 июля, 08:36 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что украинцы двигаются, а не в тупике.

«Сам президент Зеленский заявил, что дело продвигается не так быстро, как ему хотелось бы, и каждый день они продвигаются не так далеко, как хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу. Мы не собираемся быть вожатыми этой украинской военной операции», — сказал он на брифинге.

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По его словам, Украина должна сама говорить о прогрессе в соответствии с планом.

«И опять же, они уже признали, что продвигаются не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Тем не менее, они двигаются. Это не тупик. Они не просто застыли. Украинцы двигаются», — сказал он.

Кирби заявил, что США собираются убедиться, что у ВСУ есть инструменты и возможности, необходимые для того, чтобы оставаться в движении.

«Что мы предоставляем им соответствующие инструменты, необходимые им для того, чтобы продолжать добиваться прогресса в их контрнаступлении. И если этот прогресс будет лучше, если они будут довольны им, то это будет только на пользу», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.