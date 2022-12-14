В Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о поставках системы Patriot Украине

14 декабря, 20:33
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ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине, но пока не может подтвердить подготовку к передаче Киеву систем Patriot.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга, сообщает La Stampa.

«Я не могу подтвердить информацию прессы о доставке Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в вопросах поставок оружия, которое мы отправляем Киеву», — сказал он.

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При этом Кирби сообщил о подготовке еще одного пакета военной помощи для Украины.

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«Мы готовим еще один и продолжаем отдавать предпочтение системам противовоздушной обороны, но это все, что я могу сказать», — добавил он.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе.

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Белый дом ЗРК Patriot

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