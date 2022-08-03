«Публично выражал уважение». Белый дом опроверг информацию о «недоверии» между Байденом и Зеленским 3 августа, 14:40 Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в США в 2021 году (Фото:www.president.gov.ua)

Координатор по коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя информацию о том, что между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским якобы есть «недоверие», заявил, что американский президент Джо Байден неоднократно восхищался своим украинским коллегой.



«Да, президент много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает — понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ», — сказал он на брифинге, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

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По словам Кирби, именно поэтому Байден «по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии».

«Он в частном порядке и публично выражал это уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются», — сказал он.

1 августа газета New York Times опубликовала колонку обозревателя Томаса Фридмана, в которой он, ссылаясь на источники в Белом доме, утверждал, что между Белым домом и Зеленским возникло глубокое недоверие. По его данным, это случилось после того, как президент Украины 17 июля отстранил от исполнения обязанностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

«Я до сих пор не видел ни одного репортажа, который убедительно объяснил бы, что это было. Как будто мы не хотим слишком пристально „заглядывать под капот Киеву“, боясь увидеть коррупцию или всякие шалости, после того, как мы столько туда вложили», — написал Фридман.



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