В Белом доме назвали «трудным для реализации» мирный план Китая 26 февраля, 23:29 Джейк Салливан подчеркнул, что Китай опубликовал свой план без консультаций с властями Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что китайские инициативы по завершению войны России против Украины не учитывают позиции всех сторон.



Об этом сообщает NBC.

"Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между главой Си Цзиньпином и президентом Зеленским", - заявил Салливан.

Он подчеркнул, что Китай проводит множество переговоров с кремлем, но избегает разговоров с руководством Украины.

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"Китайцы много проводят переговоры с россиянами, но на самых высоких уровнях они не разговаривают с украинской стороной. Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится такая односторонняя дипломатия", - добавил Салливан.

МИД Китая 24 февраля опубликовал мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров. В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

