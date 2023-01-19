«Оскорбительный абсурд». Лавров подвергся резкой критике со стороны Белого дома за сравнение россиян с жертвами Холокоста

19 января, 09:43
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Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят «окончательного решения российского вопроса» (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят «окончательного решения российского вопроса» (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Министр иностранных дел Сергей Лавров подвергся резкой критике со стороны Белого дома за сравнение США с нацистской Германией, а россиян с жертвами Холокоста.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Во время своей ежегодной пресс-конференции Лавров заявил, что в вопросе Украины Вашингтон якобы использует ту же тактику, что и нацисты, пытаясь подчинить Европу для «окончательного решения российского вопроса».

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«Подобно тому, как Гитлер хотел „окончательного решения“ еврейского вопроса. Теперь, если вы читаете западных политиков… они четко говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — пожаловался глава МИД РФ.

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби назвал слова Лаврова оскорбительным абсурдом.

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«Это настолько абсурдно, что на него не стоило бы реагировать, если не считать действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас с точки зрения Гитлера и Холокоста. Как он смеет сравнивать что-то с Холокостом? Что угодно. Не говоря уже о войне, которую они же и начали. Украина не представляла никакой угрозы для России. Никакой. Украина никому не угрожает в военном плане», — подчеркнул представитель Белого дома.

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Это уже не первый пример искажения истории со стороны Лаврова. Ранее он публично озвучил известный миф о том, что у Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь", пытаясь таким образом объяснить свои безосновательные обвинения в нацизме в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Россия Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Холокост Война России против Украины

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