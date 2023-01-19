«Оскорбительный абсурд». Лавров подвергся резкой критике со стороны Белого дома за сравнение россиян с жертвами Холокоста 19 января, 09:43 Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят «окончательного решения российского вопроса» (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Министр иностранных дел Сергей Лавров подвергся резкой критике со стороны Белого дома за сравнение США с нацистской Германией, а россиян с жертвами Холокоста.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время своей ежегодной пресс-конференции Лавров заявил, что в вопросе Украины Вашингтон якобы использует ту же тактику, что и нацисты, пытаясь подчинить Европу для «окончательного решения российского вопроса».

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«Подобно тому, как Гитлер хотел „окончательного решения“ еврейского вопроса. Теперь, если вы читаете западных политиков… они четко говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — пожаловался глава МИД РФ.

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби назвал слова Лаврова оскорбительным абсурдом.

«Это настолько абсурдно, что на него не стоило бы реагировать, если не считать действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас с точки зрения Гитлера и Холокоста. Как он смеет сравнивать что-то с Холокостом? Что угодно. Не говоря уже о войне, которую они же и начали. Украина не представляла никакой угрозы для России. Никакой. Украина никому не угрожает в военном плане», — подчеркнул представитель Белого дома.

Это уже не первый пример искажения истории со стороны Лаврова. Ранее он публично озвучил известный миф о том, что у Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь", пытаясь таким образом объяснить свои безосновательные обвинения в нацизме в адрес президента Украины Владимира Зеленского.