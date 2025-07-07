В Белом доме объяснили, почему США остановили поставки оружия Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отрицает, что США целенаправленно остановили поставки оружия Украине на фоне интенсивных атак России, назвав это временной «паузой» для стандартного пересмотра оборонной поддержки.

Об этом она заявила в понедельник, 7 июля, во время брифинга в Вашингтоне.

На вопрос, кто именно — президент США или Пентагон — принял решение о приостановлении поставок оружия во время обстрелов украинских городов, Левитт ответила: «Нет, ни одно из этих утверждений не является правдой».

Реклама

По ее словам, Пентагон проводит стандартную процедуру пересмотра всей оборонной помощи.

«Это касается не только Украины, а всех стран по всему миру… чтобы убедиться, что все, что поставляет Америка, соответствует ее интересам. Это пауза для пересмотра», — сказала Левитт.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Инфографика: NV

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.