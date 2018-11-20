В Белом доме отказались поддержать российского генерала во главе Интерпола

В Белом доме сообщили, что США не поддерживают российского кандидата на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол).
Как сообщает AP, в администрации президента США объяснили свою позицию тем, что Россия замешана в "злоупотреблениях".
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По словам государственного секретаря США Майка Помпео, Вашингтон "решительно" поддерживает южнокорейского кандидата на пост президента Интерпола.
#BREAKING US "strongly" endorses South Korean candidate to lead Interpol, Pompeo says pic.twitter.com/VnhcV8Gf8q— AFP news agency (@AFP) 20 ноября 2018 г.
Напомним, что 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.
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Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.
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