В Белом доме отказались поддержать российского генерала во главе Интерпола

В Белом доме сообщили, что США не поддерживают российского кандидата на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Как сообщает AP, в администрации президента США объяснили свою позицию тем, что Россия замешана в "злоупотреблениях".

Смотрите также Мастер "красных циркуляров". Что известно о россиянине, которого могут выбрать главой Интерпола, и почему Запад против

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, Вашингтон "решительно" поддерживает южнокорейского кандидата на пост президента Интерпола.

#BREAKING US "strongly" endorses South Korean candidate to lead Interpol, Pompeo says pic.twitter.com/VnhcV8Gf8q