В Белом доме опровергли, что Трамп думает над экстрадицией Гюлена – Reuters
Президент США Дональд Трамп не обещал выдать Турции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Собеседник агентства опроверг информацию, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на саммите G20 Трамп обещал подумать над экстрадицией Гюлена.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что США прорабатывают вопрос возможной экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Турция длительное время добивается экстрадиции Гюлена, который живет в США в течение почти двух десятилетий.
Эрдоган обвиняет Гюлена в попытке военного переворота в Турции летом 2016 года. Гюлен отрицает любую причастность к этим событиям.
Фетхуллах Гюлен: Кто этот проповедник, которого президент Турции обвинил в военном перевороте?
Напомним, 15 июля 2016 года в Анкаре военными Турции была совершена попытка военного переворота. Организаторами военного переворота назвали проповедника Фетхуллах Гюлен, полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Догана Уйсала.