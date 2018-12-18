В Белом доме опровергли, что Трамп думает над экстрадицией Гюлена – Reuters Сегодня, 11:07 37 Цей матеріал також доступний українською Трамп не обещал Эрдогану экстрадировать Гюлена

Президент США Дональд Трамп не обещал выдать Турции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Собеседник агентства опроверг информацию, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на саммите G20 Трамп обещал подумать над экстрадицией Гюлена.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что США прорабатывают вопрос возможной экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Турция длительное время добивается экстрадиции Гюлена, который живет в США в течение почти двух десятилетий.

Эрдоган обвиняет Гюлена в попытке военного переворота в Турции летом 2016 года. Гюлен отрицает любую причастность к этим событиям.

Фетхуллах Гюлен: Кто этот проповедник, которого президент Турции обвинил в военном перевороте?

Напомним, 15 июля 2016 года в Анкаре военными Турции была совершена попытка военного переворота. Организаторами военного переворота назвали проповедника Фетхуллах Гюлен, полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Догана Уйсала.