Белый дом не считает, что война России против Украины закончится до конца года 14 декабря, 20:27 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы война РФ против Украины завершилась до конца года, но понимает, что это маловероятно.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в среду, 14 декабря.

Кирби подчеркнул, что обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе.

Видео дня

«Обе стороны все еще ведут ожесточенные бои на Донбассе, особенно в Бахмуте и вокруг него — небольшой площади по сравнению с некоторыми другими сражениями в Украине за последние девять месяцев, но с очень интенсивными боями. Россияне также занимают оборонительные позиции по всему югу, а украинцы продолжают наступать. Сейчас идут активные боевые действия, и мы ожидаем, что они будут продолжаться в течение некоторого времени в будущем», — подчеркнул он.

По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».