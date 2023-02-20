«Рискованное дело». В Белом доме объяснили, почему визит Байдена в Украину стал «беспрецедентным» 20 февраля, 15:34 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Визит президента США Джо Байдена в Украину в понедельник, 20 февраля, стал «беспрецедентным» — лидер впервые посетил столицу страны во время войны, где американские военные не контролируют критически важную инфраструктуру, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.



Об этом пишет The Guardian.

По словам представителей Белого дома, именно этим поездка Байдена отличается от предыдущих визитов президентов в Афганистан и Ирак. В отличие от Украины, где также минимальное дипломатическое присутствие, там было много военных США. Окончательно Байден дал добро на поездку в пятницу, 17 февраля, после заключительного брифинга по вопросам безопасности.

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«Это требовало оперативных логистических усилий по безопасности от профессионалов из всего американского правительства, чтобы взяться за то, что по своей сути было рискованным делом[…] Конечно, риск был и остается риском в подобных мероприятиях, и президент Байден считал, что важно осуществить эту поездку из-за критического момента, где мы оказались, приближаясь к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину», — сказал Салливан.

Ранее в Белом доме рассказали, что перед визитом США контактировали с Россией, чтобы «избежать конфликта между двумя ядерными государствами». Президент США «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился с первым с начала развязанной Россией полномасштабной войны визитом в Украине. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил, по данным СМИ, с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

