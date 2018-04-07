В Белом доме надеются, что новые санкции поменяют политику Кремля

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Сара Сандерс прокомментировала введение новых антироссийских санкций
Фото: Sarah Sanders via Facebook

Сара Сандерс прокомментировала введение новых антироссийских санкций

Представитель Администрации президента США Сара Сандерс заявила, что руководство страны расчитывает, что новый пакет антироссийских санкций подтолкнет Россию к изменениям во внешней политике.

Она отметила, что если руководство РФ поменяет свое поведение на международной арене, США начнут работать над укреплением двухсторонних отношений, передает Интерфакс-Украина.

"Мы бы хотели, чтобы Россия изменила свое поведение, мы хотим увидеть значительные изменения. Я не готова вдаваться в детали этого сейчас, но еще раз: то, что мы хотим увидеть - тотальное изменение поведения России, и мы продолжим работать над улучшением наших взаимоотношений", - заявила Сандерс.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.

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