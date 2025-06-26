В Белом доме не комментируют возможность передачи Украине дополнительных ракет для Patriot

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась отвечать на вопрос о возможной передаче Украине дополнительных зенитных ракет для систем Patriot .

«Я позволю президенту [Дональду Трампу] высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей», — сказала Левитт на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 26 июня.

Реклама

Так она ответила на вопрос, действительно ли Трамп остается открытым к предоставлению Украине ракет противовоздушной обороны, как ранее сам об этом заявлял, и обсуждал ли этот вопрос с Владимиром Зеленским во время личной встречи.

Пресс-секретарь вместо этого сказала, что встреча имела целью достижение прогресса, и подчеркнула: «Президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война завершилась».

25 июня журналистка BBC Украина Мирослава Пеца в рамках саммита НАТО в Гааге задала президенту США Дональду Трампу вопрос о поставках официальному Киеву систем противоракетной обороны Patriot — тот пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

На полях саммита НАТО в Гааге 25 июня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались около 50 минут. По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Ситуация с поставкой США систем ПВО Украине — что известно

В июне Россия усилила обстрелы территории Украины, используя все больше средств воздушного нападения, в том числе рекордное количество шахедов, включая модернизированные, и комбинируя их с различными типами ракет — от крылатых до баллистических.

На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна планирует сократить финансирование военной помощи Украине в рамках следующего оборонного бюджета 2026 года.

Инфографика: NV

В свою очередь агентство Bloomberg, со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, сообщило, что США уже отказываются предоставлять противовоздушную оборону для поддержки сил сдерживания, которые планируют развернуть Великобритания и Франция в Украине после окончания боевых действий.

В то же время по информации Госдепа США, Украина получает ПВО, необходимое для отражения российских массированных атак, ряд аналитиков считают ситуацию с поставками нестабильной.