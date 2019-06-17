В Бельгии уволили офицера спецслужбы за предполагаемые связи с российским олигархом Сегодня, 20:06 Цей матеріал також доступний українською JessicaJohnson / pixabay JessicaJohnson / pixabay

Бельгийские спецслужбы уволили из своих рядов офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную прессу.

По данным журналистов, офицера, который имел опыт международной работы с одной из республик бывшего СССР, приняли на службу в 2004 году. В частности у него был доступ к документам с грифом «секретно».

«Из общения с каким-то российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии. Параллельно расследование вела и военная разведка. В результате офицера уволили», — говорится в сообщении.