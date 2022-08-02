Бельгия заморозила 50 миллиардов евро российских активов 2 августа, 10:23 В Бельгии власти заморозили российские активы более чем на 50 миллиардов евро (Фото:dimitrisvetsikas1969/pixabay.com)

Бельгия из-за вторжения РФ в Украину заморозила российских активов более чем на 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает De Morgen.

Ранее уже было заморожено 3,5 млрд евро.

Эти 50,5 миллиарда евро включают все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, находящиеся в Бельгии и принадлежащие российским политикам, олигархам, банкам и компаниям, на которые наложены санкции.

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Некоторые санкции были введены после оккупации Россией Крыма в 2014 году, но большинство было введено после полномасштабного вторжения в Украину.



В Минфине заявили, что не имеют права уточнять, каким подсанкционным лицам или компаниям заморозили самые большие суммы.

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