В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси зафиксирован взлет двух МиГ-31 — Беларускі Гаюн 1 декабря, 14:58 В Беларуси зафиксирован взлет двух МиГ-31 (Фото:dration/www.flickr.com/)

В четверг, 1 декабря, в Беларуси был зафиксирован взлет двух МиГ-31, сообщает Беларускі Гаюн.

По данным мониторинговой группы в 14:12 зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92462 в Мачулищах.

А в 14:25 — взлет второго МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92339 — также в Мачулищах.

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По всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога.

По информации группы, два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром Саваслейка (Нижегородская обл, РФ).

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.