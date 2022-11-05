В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси зафиксирован взлет истребителей — Беларускі Гаюн 5 ноября, 09:56 В Беларуси зафиксировали взлет истребителей (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В субботу, 5 ноября, в Беларуси был зафиксирован взлет истребителей, сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.

По данным мониторинговой группы, в 09:00 с авиабазы в Мачулищах взлетел истребитель МиГ-31К с бортовым номером RF-92333.

Также в 09:00 взлетел истребитель в Барановичах, а в 09:13 в Октябрьском пролетел истребитель, направление — северо-запад.

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В 09:35 в Орше пролетел истребитель, направление — северо-восток.

После 9 часов утра по всей Украине кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины, потому что там «делать нечего».

