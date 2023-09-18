Новые угрозы режима Лукашенко. В Беларуси заявили, что «оппонентам не стоит проверять», умеют ли белорусы применять ядерное оружие 18 сентября, 12:20 Заседание у диктатора Лукашенко (Фото:president.gov.by)

В Беларуси снова начали угрожать Западу, в этот раз первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил, что «оппонентам не стоит проверять», умеют ли белорусы применять ядерное оружие на практике.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство БЕЛТА.

«В первую очередь хотел бы уберечь от тех безумных мыслей и безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие», — сказал Муравейко.

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По его словам, получив от РФ ядерные боеприпасы, белорусские специалисты «прошли в России полный цикл подготовки».

Муравейко утверждает, что белорусы отработали комплекс мероприятий на тренажерах и реальных объектах, прошли определенный контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность применять это оружие.

Он заявил, что у белорусов «есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать» Беларусь.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси.



25 марта Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.