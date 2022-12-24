В Беларуси три батальона отправили к украинской границе — Минобороны

24 декабря, 11:18
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В Беларуси три батальона отправили на украинскую границу (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

В Беларуси три батальона отправили на украинскую границу (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

В Беларуси мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает прессслужба Минобороны в Telegram.

« На территории республики беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины», — сообщил Наев.

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По его словам, в свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.

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"Согласованные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", - сказал он.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что разведывательных данных о неизбежной угрозе вторжения с территории Беларуси сейчас нет, но исключать такую возможность полностью нельзя.

Режим Лукашенко помогает режиму Путина вести полномасштабную войну против Украины, но беларусские военные не участвуют во вторжении. По данным британской разведки, в последнее время роли России и Беларуси в военном сотрудничестве поменялись — теперь беларусские военные инструкторы обучают российских мобилизованных.

https://www.youtube.com/watch?v=XLTzBSNq00o&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Граница Беларусь Война России против Украины

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