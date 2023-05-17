В Беларуси заявили, что до сих пор не разместили на своей территории тактическое ядерное оружие России 17 мая, 09:02 Валентин Рыбаков (Фото:Скриншот/Mission of Belarus to the UN Місія Беларусі пры ААН/YouTube)

В Беларуси еще не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России, заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

«Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении», — сказал Рыбаков в ходе дебатов в ООН.

Видео дня

По его словам, если любое решение в этой сфере будет принято, это будет «решение правительства Беларуси, а не любого другого государства».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.