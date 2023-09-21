Наев предупредил об активной фазе военных учений в Беларуси 21 сентября, 09:58 В Беларуси пройдет неделя комплексных учений (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В Беларуси с 22 по 26 сентября пройдет активная фаза военных учений.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.

По его словам, к маневрам привлекут пять полигонов, авиацию и общевойсковые подразделения.

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«Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика», — отметил он.

Наев добавил, что в случае повышения угрозы Генштабом ВСУ будут переданы дополнительные силы.

В минобороны Беларуси заявили, что цель учений — якобы совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами «в ходе ведения боевых действий».

Учения пройдут на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора были переброшены на Купянское и Лиманское направления.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что за период с июля по август 2023 года количество военного контингента страны-агрессора РФ в Беларуси сократилось до около 2,1 тысячи человек.

