В Беларуси отменили показ пропагандистского фильма Крым на одном из телеканалов

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Афиша фильма

Афиша фильма

Белорусский телеканал ОНТ показал старую советскую комедию вместо российского пропагандистского фильма Крым режиссера Алексея Пиманова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Показ фильма Крым был анонсирован на 23:50 субботы, 17 марта.

С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как искажающего историю аннексии Крыма в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Телеканал ОНТ заменил российский фильм, не предоставив при этом никаких объяснений.

В прошлом году этот фильм также анонсировали для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу и прокат был отменен.

Ранее сообщалось, что Нацсовет предложил смягчить запрет на фильмы из "черного списка".

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