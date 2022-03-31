В Беларуси начались репрессии из-за «рельсовой войны» — Центр противодействия дезинформации 31 марта, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Гомеле, Беларусь (Фото:svaboda.org (Courtesy photo))

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко начал репрессии из-за «рельсовой войны» белорусов, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Война России против Украины — главные события 31 марта

По данным ЦПД, белорусский режим пытается найти виновных в диверсиях, и на этой неделе КГБ Беларуси задержал более 30 железнодорожников.



Видео дня

«Жертвами преступных действий становятся люди, которых угрозами заставляют записывать видео, где они признаются в „содеянном“ и раскаиваются. Видео затем используют для устрашения других работников железной дороги и людей, которые выступают против агрессии россии», — сказано в сообщении.

Ранее советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что в Беларуси борются с тем, чтобы армия страны не вторглись в Украину. По его словам, белорусские партизаны останавливают российские поезда и повреждают технику РФ.

Инфографика: DW

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российскую технику и оружие по своей железной дороге. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых.

По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения отходят на территорию Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

В Министерстве обороны Украины считают, что белорусские военные могут присоединиться к российским в полномасштабной войне против Украины.

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