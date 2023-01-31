На фоне войны РФ против Украины. Минобороны Беларуси заявило о начале «совместной штабной тренировки» с российскими войсками 31 января, 09:21 В Беларуси заявили о начале новых учений с РФ (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Во вторник, 31 января в Минобороны Беларуси заявили о начале «совместной штабной тренировки», в которой будут участвовать белорусские и российские войска.

Белорусское министерство сообщило в Telegram, что в течение недели представители военных ведомств двух стран «отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет».

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Тема учений звучит так: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

В Минобороны Беларуси заявили, что комплекс «направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств» и «является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению» Щит Союза — 2023, которое пройдет на территории РФ в сентябре 2023 года.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

24 января президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.