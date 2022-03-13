Морги ряда белорусских городов переполнены российскими военными — СМИ

13 марта, 05:24
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Уничтоженный танк оккупанта (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua/)

Уничтоженный танк оккупанта (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua/)

Морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены русскими военными. Они поступают с начала вторжения России в Украину, пишет белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, в некоторых случаях при угрозах увольнения.

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Сообщается, что на прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда ОАО Российские железные дороги.

«Трупов было нереально много. Находившиеся на станции Мозырь люди были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян», — рассказал житель Мозыря.

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Другое лицо рассказало журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен.

Также жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками

«На Урале их трупы везут в аэропорт, а оттуда — в Россию», — рассказал житель Гомеля.

По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны РФ против Украины принимали раненых россиян. Там трудятся российские медики. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беларусь Война России против Украины

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