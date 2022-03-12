На улицах Белоруси и России появляются антивоенные надписи 12 марта, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Антивоенные плакаты в Беларуси (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko)

На улицах Беларуси и России началось антивоенное движение. Люди пишут Нет войне.

Кадры опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



Ранее сообщалось, что белорусские военные категорически отказываются участвовать в войне России против Украины, и командование начало назначать российских офицеров на руководящие должности, чтобы подавить протесты в армии.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко боится вступать в войну против Украины, а в самой Беларуси боеспособных подразделений максимум 10 тысяч.

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