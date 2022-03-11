Страх, бегство, сострадание. Как чувствует себя Беларусь, ставшая молчаливым соучастником войны в Украине — НВ поговорил с ее гражданами 11 марта, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Белорусская диаспора в польском Белостоке проводит акцию в поддержку Украины (Фото:Хартыя'97)

Как чувствует себя Беларусь, которая стала молчаливым соучастником войны в Украине и как наперекор режиму некоторые ее граждане пытаются помогать украинцам.



«Настроение у нас сейчас как синусоида: от „есть ли смысл дальше жить в Беларуси, надо ехать“ до триумфа от сбитого огурцами дрона», — описывает чувства белорусов, связанные с войной в Украине 29-летняя Екатерина Бойко, проектный менеджер из Бреста.

Только за первую неделю российского вторжения, по данным Пентагона, с территории Беларуси по Украине было выпущено 70 ракет. По словам нелегитимного президента страны Александра Лукашенко, это было «вынужденное мероприятие» из-за якобы близкой дислокации украинской ракетной дивизии к границе. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что в случае необходимости Украина будет готова нанести превентивный удар.

Как рассказывает Бойко, такая постановка вопроса посеяла панику в рядах белорусов и самые уязвимые стали массово покидать свою страну. Кто-то из страха перед наступлением украинцев, но большая часть — чтобы избежать возможного призыва в ряды российско-белорусской армии. «А кто-то уже загуглил, сколько лет тюрьмы дают за отказ и принял этот факт, — рассказывает жительница Бреста. — Компания в тюрьме будет хорошая, поэтому остаемся до конца».

В то же время оказалось немало желающих ехать в Украину, чтобы отстаивать ее суверенитет. Такие отважные отправляются из Беларуси в Варшаву, чтобы записаться в добровольцы в украинском посольстве, у дверей которого уже выстраиваются очереди.

Что касается самой Бойко, то она уверена: с дивана тоже можно помогать соседям. «Группы нашей оппозиции перепрофилировались и работают круглосуточно в помощь украинцам, — говорит Бойко. — У меня уже ночевала украинская девушка: собрали документы и отправили в Польшу. Теперь я специалист по этому виду пересечения».

По ее словам, украинцы бегут в Беларусь, надеясь пешком пересечь польскую границу. Это выходит не у всех — без биометрического паспорта поляки пускать отказываются и проводят усердные допросы. Поэтому таких беженцев пока немного. «Есть недоверие ко всем, кто проживает в режиме [в Беларуси], и оно понятно», — разводит руками Бойко.

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Но местные небезразличные попыток оказать помощь не оставляют: в чатах ищут транспорт, амуницию и лекарства для украинских бойцов, собирают вещи и средства гигиены для пострадавших. Все это подвозится к украинской границе или передается машинами через Польшу.

Однако белорусские власти настроения таких граждан не разделяют и, по словам Бойко, волонтерские группы пытаются заблокировать почти каждый день. «Учительницу на уроке принял [задержал] ОМОН за желто-голубую ленту в волосах, — приводит пример цензуры белоруска. — С цветами в поддержку Украины забирают, по классике дают 10−15 суток. После — увольнение».

Вот и жительница Минска Татьяна, которая охотно рассказывает о настроениях в белорусской столице, просит не называть ее фамилию, говорит, что это опасно в условиях режима.

В воздухе столицы, по ее словам, сейчас витает ужас. «Боятся, чтобы на нас война не сказалась, — объясняет мать двоих детей. — А особенно, что Украина ответит за то, что мы разрешили запускать через свою страну российские войска».

При этом к украинским властям порог агрессии в обществе минимальный, уверяет Татьяна. Народ больше сетует на Лукашенко, который «всех подставил».

«Мы боимся, что наша страна окажется крайней», — говорит Татьяна.

По ее словам, в первые дни украино-российской войны паника разлетелась по мирному Минску очень быстро: люди массово начали искать ближайшие бомбоубежища, скупать провизию и лекарства, а также продумывать пути эвакуации детей.

Вместе с тем начались массовые побеги мужчин за границу. «Мой родственник — призывник первой очереди, — продолжает жительница Минска. — Он за пару дней продал здесь все, имел открытые визы и уехал с семьей в Польшу, чтобы не забрали на войну».

Однако самым популярным направлением для срочной эмиграции является Грузия — одна из немногих безвизовых стран для белорусов. В первые дни российского вторжения минские айти-компании вывезли туда десятки своих сотрудников-мужчин, вынужденных оставить семьи дома.

Между тем, на фоне международных санкций вместе с российской экономикой на дно стремительно идет и белорусская: за две недели местная валюта обвалилась на 50%, а с рынка ушло большинство крупных игроков, работавших здесь по российской франшизе. Но в отличие от россиян белорусы принимают этот факт со свойственным им дзеном.

«Я, например, кризиса не боюсь. Есть ли разница — одна палка колбасы или две? Мы и так не люксово живем, — признается Татьяна. — Мы не можем повлиять на конфликт других стран. Мы и на свою не можем повлиять. Только хотим, чтобы людей в Украине перестали убивать».

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