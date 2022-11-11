В Беларусь прилетели сразу четыре грузовых самолета российской армии — Беларускі Гаюн

11 ноября, 16:58
Поделиться:
Россия использует территорию Беларуси для ракетных ударов и атак дронами-камикадзе иранского производства по территории Украины (Фото:Минобороны Беларуси)

Россия использует территорию Беларуси для ракетных ударов и атак дронами-камикадзе иранского производства по территории Украины (Фото:Минобороны Беларуси)

На аэродром Мачулищи в Беларуси прилетели сразу четыре транспортных самолета Ил-76 войск РФ, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

В Telegram група отмечает, что российские самолеты прибыли на аэродром Мачулищи в пятницу, 11 ноября, в промежутке между 15:30—16:00.

Регистрационные номера самолетов оккупантов: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605.

Видео дня

«Что привезли и привезли ли что-то эти самолеты — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Россия использует территорию Беларуси для ракетных ударов и атак дронами-камикадзе иранского производства по территории Украины.

Читайте также:
Борислав Береза
Борислав Береза
Беларусь откроет второй фронт? Три ответа на три актуальных вопроса

Ранее Беларускі Гаюн сообщали, что в Беларусь прилетели из России три самолета Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Также по данным Генштаба Украины, на территории Беларуси в составе пограничных войск создаются подразделения операторов ударных дронов.

https://www.youtube.com/embed/CVtAO04H9JA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Самолеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X